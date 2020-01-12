Bursa erkek barınma evi kış aylarında evsizlerin yuvası oluyor - Son Dakika

Erkek Barınma evi kış aylarında evsizlerin yuvası oluyor

TÜRKİYE'de ilk kez Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce kış aylarında sokakta yaşayan kişilerin soğuktan korunması için yapılan Ürünlü Erkek Barınma Evi, 15 Ekim'de kapılarını açtı. Birbirinden farklı hikayelere sahip onlarca kişinin kaldığı evde, ressamlık yapan ve ailesi tarafından bu tutkusu nedeniyle terk edilen Halil Özyanık (56) da kalıyor. Özyanık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, soğuktan korunmalarına yardım etmesi nedeniyle teşekkür etmek için yaptığı portreyi hediye etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce 2011 yılında hizmete açılan Ürünlü Erkek Barınma Evi, 15 Ekim 2019'da kapılarını açtı. Kış aylarının gelmesiyle Türkiye'nin her yerinden buraya gelen sokakta yaşayan birçok kişi, sıcak yemek ve yatacak yer buluyor. Türkiye'nin ilk erkek barınma evi olan Ürünlü Erkek Barınma Evi'nde televizyon ve kitaplar da bulunuyor.

Barınma Evi'nde kalan kişilerin birçoğu da birbirinden farklı hayat hikayelerine sahip. Yaz aylarında İstanbul'da sokaklarda kalan ve geçimini severek yaptığı ressamlıkla sağlayan Halil Özyanık, ailesi tarafından bu nedenle reddedildi. Özyanık, yaklaşık 6 yıldır barınma evine geldiğini ve burada sıcak bir ortam bulduğunu belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Kışın sokakta kalmıyoruz, burada barınıyoruz. Soğuktan korunuyoruz. Burada bize her türlü imkanı sağlıyorlar. Günümüz güzel geçiyor. Bazen burada resim yapıyorum, dileniyorum, televizyon izliyorum. Günüm böyle geçiyor" dedi.

'SANAT İÇİN SOKAKTA KALDIM'

Eşi ve çocuklarının olduğunu belirten Halil Özyanık, "Eşim beni terk etti. Yalnız kaldığım için evim de yok. Buradayım. Benim buraya gelme sebebim sanat. Başka işler yapsaydım belki burada olmazdım. Sanata ilgimden dolayı ailevi sorun yaşadım. Bu yüzden buradayım" diye konuştu.

Kendisinin ödüllü ressam olduğunu belirten Özyanık, "2003 yılında Tekel Resim yarışmasında mansiyon ödülü aldım. İstanbul Harbiye Askeri Müzesi'nde, Çanakkale Güzel Sanatlar Galerisi'nde resimim sergilendi. Her branşta resim yaptım ama sokakta para kazanmak için kara kalem çalıştım. Ama o da olmuyor. Bırakmıyorlar çalışalım" dedi.

Ürünlü Erkek Barınma Evi'nde günlerinin resim yapmakla geçtiğini söyleyen Halil Özyanık "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın portresini yapıyorum. Böyle bir imkan sağlıyor, güzel bir yer yaptı biz de onun sayesinde soğuklardan korunuyoruz. Ben de teşekkür etmek için böyle bir çalışma yaptım" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Barınma Evi'ni ziyarete gitti. Ziyarette Özyanık, Belediye Başkanı Aktaş'a, soğuktan korunmalarına yardım etmesi nedeniyle teşekkür etmek için yaptığı portreyi hediye etti.