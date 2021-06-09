Bursa Erkek Lisesi 25 projeyle TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarını açtı - Son Dakika

- Bursa Erkek Lisesi 25 projeyle TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarını açtı

BURSA - Bursa'da 1883 yılında Sultan Abdülhamid Han tarafından yaptırılan şehrin köklü eğitim kurumlarından Erkek Lisesi, 25 projesiyle TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının kapılarını açtı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki okulun sergilediği 4006-TÜBİTAK Bilim fuarlarıyla, öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Birçok ünlü ismi, sanatçıyı ve iş adamının mezun olduğu Bursa Erkek Lisesi de 25 projeyle açtığı bilim fuarıyla geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Öğrencilerin yaptığı proje büyük başarılara imza atacağına inandığını ifade eden Bursa Erkek Lisesi Müdürü Şahin Boztepe, "Geçen yıl salgından dolayı yapılamayan TÜBİTAK 4006 bilim fuarımızı bu yıl yapmak zorunda kaldık. 25 proje ile öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızla birlikte kendimizi gösteriyoruz. Şuan uluslararası projelerde okulumuza ve Bursa'ya bu gururu yaşatmak istiyoruz. Her yıl düzenli olarak yapılan bu bilim fuarında 1 sene gecikmeyle devam ediyor. Hedefimiz çocuklarımız öğrencilerimizin sayısal ve sözel alanındaki kendi yeteneklerini ortaya koyup, bilim adına bir şeyler çıkarmaktır. Üniversite ve daha ileriyle bunları taşımaktır. Bursa'nın bütün liselerinde bu gibi projeler devam etmektedir" dedi.