Bursa Erkeklerde Burundan Sonra En Çok Estetik İsteği Meme Büyüklüğüne

Erkeklerde burundan sonra en çok estetik isteği meme büyüklüğüneBeslenme alışkanlıkları ve istemsiz alınan hormonlar nedeniyle son yıllarda giderek artan bir sorun haline gelen erkeklerde meme büyüklüğü (Jinekomasti) burun estetiğinden sonra en çok cerrahi müdahaleye başvurulan sorun haline geldi.

Erkeklerde burundan sonra en çok estetik isteği meme büyüklüğüne



Beslenme alışkanlıkları ve istemsiz alınan hormonlar nedeniyle son yıllarda giderek artan bir sorun haline gelen erkeklerde meme büyüklüğü (Jinekomasti) burun estetiğinden sonra en çok cerrahi müdahaleye başvurulan sorun haline geldi.



Hormon dengesizlikleri ya da nadiren başka hastalıklar sebebiyle ortaya çıkan erkeklerde kadınsı bir görünüme neden olan erkek meme büyüklüğü (Jinekomasti) son yıllarda beslenme bozukluklarının da etkisiyle giderek artan bir hastalık haline geldi. Jinekomasti hakkında bilgiler veren Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrükrif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Razaman Kahveci, jinekomastinin, burun estetik ameliyatlarından sonra erkeklerin en çok başvurduğu sorun olduğunu belirtti. Bilinen sebeplerin başında hormonel dengesizlik olduğunu belirten Prof. Dr. Kahveci, Günümüzde artmasının sebeplerinin, hormonların düzensiz olması ve istemediğimiz halde bazı hormonları almamız olduğunu düşünüyoruz. Beslenme alışkanlıkları ve yediklerimizin içindeki hormonlar bu konuda temel etken olarak görülür. İnsanların fiziki görünümlerine artık daha çok önem veriyor olmaları hastaların temel başvurma sebeplerini oluşturuyor dedi.



EN SIK BAŞVURAN GRUP 15-20 YAŞ



Gelen hastaların genelde 15 ile 20 yaş arasında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kahveci, O dönemde cinsiyetin oturması ve kişinin kendini kanıtlaması da işin içine girdiğinde hastalar için ciddi bir problem oluşturuyor. Genellikle çıplakken ya da sadece bir giysi giydiğinde memelerin dışarıdan belirgin olarak görünmesi görsel olarak rahatsız ediyor. Özellikle belirttiğimiz yaşlarda, beden dersinde, spor aktivitelerinde, plajlarda kişiyle dalga geçilmesi ya da değişik bakılması cerrahi operasyon için başvurma nedeni olabiliyor.Çok nadir de olsa jinekomasti başka hastalıklar yüzünden çıkabiliyor ya da başka hastalıklara neden olabiliyor. Bu nedenle mutlaka bir hekime muayene olmak gerekiyor dedi.



3 GRUBA AYRILIYOR



Jinekomastinin 3 gruba ayrıldığını ve türüne göre de tedavi yöntemlerinin değiştiğini belirten Prof. Dr. Kahveci, Erkeklerde meme büyüklüğünü 3 şekilde sınıflandırıyoruz. Bunlardan birincisi memenin normalde yüzde 20 ile 30 arasında büyük olmasıdır. İkinci grup bir erkeğin genç kız memesi büyüklüğünde olmasıdır. Üçüncü grup ise bir erişkin kadın memesi büyüklüğünde olmasıdır. Birinci grupta genellikle cerrahi müdahale olmadan bir takım önlemlerle bu işi çözmek mümkün oluyor. İkinci grupta mutlaka cerrahi müdahale gerekiyor. Liposakşın dediğimiz yağ emme yöntemiyle ya da meme başı etrafından çok az bir izle halletmek mümkün oluyor. Üçüncü grupta ise cerrahi tedavinin de bir adım ileriye taşıyoruz. Hastanın sadece meme dokusunu almak yetmiyor, deriden de almak gerekiyor. Üçüncü grupta yapılan cerrahi müdahalelerde doğal olarak deride belirgin iz kalıyor dedi.



SPORCULARDA DA YAŞANIYOR



Spor yapan bireylerde dahi jinekomasti sorununun yaşandığını belirten Prof. Dr. Kahveci, Sporcuların aktif spor hayatları boyunca aldıkları ilaçlar ya da hormonların geç etkileri ya da bunların kesilip vücuttaki hormon dengesinin bozulmasıyla bu sorun ortaya çıkıyor. Tabi sporcular normal bireylere oranla vücut görsellerine daha çok dikkat eden kişilerdir dolayısıyla onlar daha sık başvuruyorlar şeklinde konuştu.

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