Son Dakika Haberleri: Bursa eşiyle tartıştıktan sonra eve dönmeyen kişi, ekiplerce aranıyor
Son Dakika Güncel Bursa eşiyle tartıştıktan sonra eve dönmeyen kişi, ekiplerce aranıyor - Son Dakika

Bursa eşiyle tartıştıktan sonra eve dönmeyen kişi, ekiplerce aranıyor

6 saat önce

Eşiyle tartıştıktan sonra eve dönmeyen kişi, ekiplerce aranıyorBursa'da, dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştıkan sonra bir daha eve dönmeyen Mehmet Ali Koldaş (49), arama-kurtarma ekiplerini alarma geçirdi.

Eşiyle tartıştıktan sonra eve dönmeyen kişi, ekiplerce aranıyor

Bursa'da, dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştıkan sonra bir daha eve dönmeyen Mehmet Ali Koldaş (49), arama-kurtarma ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler, yaklaşık 24 saattir haber alınamayan Koldaş'ı bulmak için geniş çaplı arama başlattı.

Bursa'nın İznik ilçesi Göllüce Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Koldaş (49), dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştı. Tartışmanın ardından evden çıkan Koldaş, bir daha evine dönmedi. Durumdan şüphelenen aile, jandarma ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, NAK, İHH ve ANDA ekipleri, dün akşam saat 19.00 sıralarında evden çıkarak bir daha geri dönmeyen Koldaş'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler, 1 çocuk babası Koldaş'ın gidebileceği bölgelerde geniş çaplı arama yapıyor.

Bursa eşiyle tartıştıktan sonra eve dönmeyen kişi, ekiplerce aranıyor

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camiye dadanan hırsızlar, dua ettikten sonra yardım kutusundaki paraları çaldı
Apartman toplantısında kapıcı-yönetici kavgasında polis memuru baltayla yaralandı Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 00:36:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa eşiyle tartıştıktan sonra eve dönmeyen kişi, ekiplerce aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]