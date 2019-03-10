Bursa Eski Oyuncakları Tamir Edip Binlerce Çocuğa Ulaştırdı, Hedefi 1 Milyon Oyuncak

Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde yaşayan Muammer Kavazoğlu'nun (36) çöp konteynerinin yanında bulduğu atılmış oyuncakları tamir edip ihtiyacı olan bir çocuğa hediye ederek başlattığı proje, bugüne kadar 3 binden fazla çocuğa ulaştı. Kavazoğlu, 1 milyon oyuncak hedefi için gece gündüz çalışıyor. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde emlakçılık yapan Muammer Kavazoğlu(36), yolda yürürken çöp konteynerinin yanında bir poşet dolusu eski oyuncağam rastladı. Oyuncakları alıp tamir ettikten sonra yoldan geçen bir çocuğa hediye eden Kavazoğlu, çocuğun ve ailesinin mutluluğundan etkilenerek 'Atma' projesini geliştirdi. Atma! Tamir olsun, çocuklara umut olsun sloganıyla yola çıkan Kavazoğlu 2017 Eylül
ayından bu yana 3 bin 300 çocuğa tamir edip, temizlediği oyuncakları ulaştırdı. Proje hakkında bilgiler veren Kavazoğlu, Bir hedef belirledik. Bu hedeften sonra yürümeye başladık. Hedefimiz 1 milyon oyuncak olmak üzere 3 bin 300 tane çocuğu mutlu ettik. Buraya gelen oyuncakların yüzde 95'lik bir oranı Türkiye
genelinden geliyor. Yüzde 5'lik oranı da İsveç
, Fransa
, İngiltere
, Almanya
, Hollanda
gibi başka ülkelerden geliyor. Bu oyuncaklar geldikten sonra çalışma atölyemize getiriyoruz. burada ayırma işlemini yapıyoruz. Ayırma işleminden sonra depoluyoruz. Sonra depodan alıp tek tek işlem yapıyoruz. yapıldıktan sonra da tekrar temizleme, hijyenleme, paketleme daha sonra da kutulayıp gönderme işlemimiz oluyor
KİMİ YEDEK PARÇAYA, KİMİ GERİ DÖNÜŞÜME
Gelen eski oyuncakları durumlarına göre değerlendirdiklerini belirten Kavazoğlu, Hiç kullanılmayacak durumda olan oyuncakların tamamı yedek parçaya ayrılıyor. Yedek parçaya ayırdığımız oyuncak yarın başka bir oyuncağa parça olabiliyor. Çok parçalanmış hiç kullanılmayacak durumda olan plastik parçaları geri dönüşüme veriyoruz. Bunun karşılığında bize sıfır oyuncak geliyor. Diğer kutu ve ahşap parçaları da ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak veriyoruz şeklinde konuştu.
BU PROJEDE PARA GEÇMİYOR
Yürüttükleri projeye destek olmak isteyenlerden para kabul etmediklerini belirten Kavazoğlu, Bizim projemizde para geçerliliği yok. Biz kesinlikle para kabul etmiyoruz. Bize para vermek isteyenlere 'Sizin vereceğiniz para miktarı kadar ya bize yeni oyuncak alın ya da bizim ihtiyaç listemizde olan materyallerden ve malzemelerden temin edin' diyoruz.
18 aydır bu projeyi yürütüyoruz. Yaklaşık 3 bin 300 adet oyuncak içerisinde biz şunları yaptık. Oyuncakta israfı önledik. Geri dönşümü sağladık. Tabanca gibi oyuncakları yollamayarak çocukların şiddet eğilimini önlemiş olduk. İhtiyaç sahiplerini gözettik. İnsanları mutlu ettik. Hem aileyi hem de çocukları mutlu ettik. Doğayı koruduk. Yedek parçalarımızı güçlendirdik. Bozuk olan oyuncakların parçalarını diğer tamir edilecek oyuncaklar için kullandık. İnsanları bilinçlendirdik. okullara, derneklere giderek birebir ya da workshop'larla bire bir giderek bilgi verdik. En önemlisi milli serveti koruduk dedi.
Türkiye'nin pek çok noktasına oyuncaklar ulaştırdıklarını söyleyen Kavazoğlu, Bu proje kapsamında Türkiye içinde, cezaevleri, yetimhaneler, rehabilitasyon merkezleri, hastaneler, kurumlar, dernekler, okullara oyuncak gönderdik. Yaklaşık olarak 45 ile oyuncak gönderdik. Bazı yardım kurulşarı vasıtasıyla da Suriye
'deki çocuklara da oyuncak ulaştırdık şeklinde konuştu.
Projeyi her açıdan desteklediklerini belirten Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz ise yaptığı açıklamada, Ben bu davranışı yüzyılın iyilik hareketi olarak değerlendiriyorum. Çünkü hiçbir para almadan kendi gayretleriyle bunu heryere ulaştırıyor. Bu projenin bütün Türkiye'ye ve dünyaya örnek olması gerekiyor. Çünkü iyiliğe yardımlaşmaya paylaşmaya ihtiyacımız var. Ben de bu projeyi yakinen takip ediyorum dedi.