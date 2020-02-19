Bursa eski vali çiftçi'yi darpla suçlayan meltem özkalfa adalet yerini buldu - - Son Dakika

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Bursa eski vali çiftçi'yi darpla suçlayan meltem özkalfa adalet yerini buldu -
7 saat önce
BURSA Eski vali Çiftçi'yi darpla suçlayan Meltem Özkalfa Adalet yerini buldu - (ARŞİV EKİYLE YENİDEN)
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:03 Kaynak: DHA
BURSA Eski vali Çiftçi'yi darpla suçlayan Meltem Özkalfa Adalet yerini buldu - (ARŞİV EKİYLE YENİDEN)
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