BEBKA "Bilecik İl Çalıştayı" düzenledi - Son Dakika
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BEBKA "Bilecik İl Çalıştayı" düzenledi

05.10.2022 14:18
BEBKA "Bilecik İl Çalıştayı" düzenledi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), tarafından 2024-2028 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı kapsamında Bilecik İl Çalıştayı gerçekleştirildi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), tarafından 2024-2028 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı kapsamında Bilecik İl Çalıştayı gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen çalıştayda, bölge planı çalışmaları kapsamında bölgenin geleceğini tasarlamak, vizyonunu oluşturmak ve stratejilerini belirlemek üzere çalıştayın büyük önem arz ettiğini kaydetti.

BEBKA'nın, hizmet vermeye başladığı 2010 yılından bu yana gerçekleştirdiği faaliyetler, projeler, destekler, eğitimler ve yatırım destek çalışmaları ile bölgenin kalkınmasına yön veren bir model oluşturduğunu ifade eden Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel bazda plan, program ve strateji belgelerinin hazırlanmasının yanı sıra bölgesel, ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalarla kalkınma çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalıştay ile bölgeye özgü, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir plan hazırlanacak, bu da önümüzdeki 5 yıllık süreçte bölgemizin kalkınma yolunda atacağı adımların hız kazanmasını sağlayacaktır."

BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak, bölgenin gelişmesine yön verecek önceliklerin belirlenmesinde stratejik rol üstlendiklerini anlatarak, "Bölgemizi geleceğe taşıyan, uluslararası düzeyde rekabetçi, sürdürülebilir üretim, yenilik ve yaşam merkezi vizyonu ile hazırlamış olduğumuz 2014-2023 bölge planımızın bitiş yılına yaklaşıyoruz. Destek programları kapsamında 2010 yılından bu yana hayata geçirdiğimiz 26 mali destek programı ile 406 projeye destek verdik. Bu kapsamda bölgemize yaklaşık 770 milyon lira yatırım gerçekleştirdik." dedi.

BEBKA, TR41 Bölgesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürüttüğü çalışmalarla yeni dönem Bölge Planı çalıştayında, bölge planı süreci hakkında katılımcılara sunum yapıldı.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

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