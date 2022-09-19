Bursa ve çevre illerde 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı - Son Dakika
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Bursa ve çevre illerde 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı

19.09.2022 15:01
Bursa ve çevre illerde 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı

Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Çanakkale ve Yalova'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Çanakkale ve Yalova'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Mihraplı Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ile gazi ve şehit yakınları katıldı.

Törende, anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mudanya İskele Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene ise Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Okan Kurtaran, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Yavuz, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Eskişehir

Vilayet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve gaziler iştirak etti.

Bilecik

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hüsnü Avcı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan dernek başkanı Hüsnü Avcı, 19 Eylül'ün, bedeli kanla ve canla ödenmiş toprakların vatan olmasında devletin bekası uğruna canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı bir gün olduğunu söyledi.

Törene AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bazı kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kütahya

Zafer Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Çanakkale

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen merasimde Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Ahmet Doğan, şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yalova

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Binbaşı Mehmet Meşe ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şube Başkanı Özcan İla, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Tören, Şehit Ahmet Uzun Ortaokulu öğrencisi Zeynep Faika Olgun'un okuduğu şiirin ardından son buldu.

Törene, Yalova Valisi Muammer Erol, Garnizon Komutanı Deniz Albay Cenk Topuz, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve gaziler iştirak etti.

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VALİ YERLİKAYA'DAN GAZİLERE YEMEK VALİ YERLİKAYA'DAN GAZİLERE YEMEK İstanbul Valisi Yerlikaya, gaziler ve aileleriyle yemekte buluştu Açıklaması İstanbul Valisi Yerlikaya, gaziler ve aileleriyle yemekte buluştu Açıklaması Kapaklı'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı Kapaklı'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Yalova, Bursa, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa ve çevre illerde 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa ve çevre illerde 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı - Son Dakika
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