Bulgaristan'daki erken seçim kapsamında Bursa ve çevre illerde oy verme işlemi başladı - Son Dakika
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Bulgaristan'daki erken seçim kapsamında Bursa ve çevre illerde oy verme işlemi başladı

02.10.2022 12:24
Bulgaristan'daki erken seçim kapsamında Bursa ve çevre illerde oy verme işlemi başladı

Bursa, Eskişehir, Çanakkale ve Yalova'da çifte vatandaş olup Bulgaristan seçimleri için oy verme hakkı bulunanlar, erken parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti.

Bursa, Eskişehir, Çanakkale ve Yalova'da çifte vatandaş olup Bulgaristan seçimleri için oy verme hakkı bulunanlar, erken parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti.

Bursa'da yaklaşık 72 bin kişi için 9 ilçe ile Bulgaristan Konsolosluğu'nda 40 sandık kuruldu.

Kentte yaşayan çifte vatandaşlar, kurulan sandıklarda Bulgaristan'dan gelenlerin de aralarında bulunduğu görevlilerin kontrolünde sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı. 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 20.00'ye kadar devam edecek.

Elektronik ortamda yapılan seçimlerde, seçmenler kimlik belgesiyle de oy verebiliyor.

Osmangazi ilçesindeki Ali Hadi Türkay İlkokulu'na oy kullanmaya gelen ve yürümekte zorluk çeken yaşlı bir seçmen, görevli kişiler tarafından sandalyeye oturtularak birinci kattaki oy kullanacağı sınıfa kadar taşındı.

Eskişehir

Eskişehir'de ise Çankaya Mahallesi'nde yer alan Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şirintepe Mahallesi'ndeki Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu ile Kardeşler Ortaokulu'nda yaklaşık bin 600 seçmen için sandıklar kuruldu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Eskişehir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Habibe Aydın, oy verme işleminin sabahın erken saatlerde başladığını belirtti.

Geçen yıl yapılan seçimlere bin 564 kişinin oy kullandığını ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"En son Bulgaristan seçimini yine Eskişehir'de 14 Kasım 2021'de gerçekleştirdik. O tarihte bin 564 oy kullanılmıştı. Umuyoruz ve diliyoruz bu rakamın bugün üzerine geçelim. Çünkü kalbimiz gerçekten Bulgaristan'da yaşayan Türk soydaşlarımızla birlikte. Eskişehir'de üç sandıkta oy kullanma işlemi başladı. 07.00'de başlayan oy verme işlemi 20.00'de sona erecek. Odunpazarı'nda ve Tepebaşı bölgelerindeki üç okulda seçmenler dijital ortamda oy kullanacak. Vatandaşlarımız, elektronik oy kullanma sistemine oldukça alıştılar."

Çanakkale

Çanakkale merkez ve Gökçeada ilçesinde seçmenlerin oy kullanmaları için sandıklar kuruldu.

İl merkezinde Cumhuriyet İlkokulu'nda, Gökçeada'da ise Uğurlu İlkokulu'nda kurulan sandıklarda seçmenler sabah saatlerinden itibaren oy kullanma işlemlerini gerçekleştirdi.

Yalova

Yalova'da 2, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde birer olmak üzere 4 sandıkta oy kullanacak yaklaşık bin 600 seçmen, sabah saatlerinde sandıkların bulunduğu okullara gelmeye başladı.

Yapılan kontrollerin ardından oylarını kullanan seçmenler, vatandaşlık görevlerini yerine getirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Sandık görevlisi olduğunu belirten Beyhan Çavuş, AA muhabirine, seçimlerin Yalova'da sakin geçtiğini ve yaklaşık bin 500 kişinin oy kullanmasını beklediklerini ifade etti.

Çavuş, "Bizim Bulgaristan'daki haklarımızı korumak ve vatandaşlık görevimizi yapmak için Yalova'daki vatandaşlarımız duyarlı. Seçim sandıklarına gelip oylarını kullanıyorlar." diye konuştu.

Mersiye Sezer ise sabah 07.00'da sandıkların açıldığını ve gelip oyunu kullandığını belirterek, "İki ülkeye de hayırlı uğurlu olsun. Vatanımıza, milletimize hayırlı olur inşallah. Çok güzel geçiyor ve katılım çok fazla." şeklinde konuştu.

Tüm çifte vatandaşlığı olanların duyarlı olmasını isteyen İsmail Ayaz da valilik ve belediyelerin seçim sürecinde verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Eskişehir, Yalova, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'daki erken seçim kapsamında Bursa ve çevre illerde oy verme işlemi başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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