Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bursa, Eskişehir ve Çanakkale'de "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Bursa'da, salgın öncesinde yoğunluğun olduğu bölgelerde güneşli havaya rağmen gün sakin geçiyor.

Kentte 700 yıldır ticaretin merkezi konumunda bulunan Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere şehir merkezinde de genellikle yoğunluk yaşanmıyor.

Şehrin birçok noktasında görev alan polis ekipleri, cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Eskişehir

Kent merkezinde geçmişte yoğunluğun görüldüğü İsmet İnönü, İki Eylül ve Hamamyolu caddeleri, Vilayet Meydanı ile Fabrikalar Sokağı'nda vatandaşların büyük oranda evden çıkmaması nedeniyle sakinlik yaşanıyor.

Polis ekiplerin, bariyerlerle kapattığı söz konusu caddelere, görevlilerce ateşi ölçülen vatandaşların maskelerinin bulunması koşuluyla girmelerine izin verildi.

Polisler araçlardan evde kalınması yönünde anonslar yaparken sosyal mesafe konusunda uyarılar da gerçekleştirildi.

Çanakkale

Çanakkale'de Demircioğlu Caddesi, Kordon Boyu ve Çarşı Caddesi'nin önceki kalabalık görüntüsü yerini sessizliğe bıraktı.

Sabah işe giden vatandaşların ardından çok sayıda cadde boş kaldı.