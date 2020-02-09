Bursa, Eskişehir ve Konya'daki mükellefler için elektronik bildirim uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bursa, Eskişehir ve Konya'daki mükellefler için elektronik bildirim uygulaması - Son Dakika Ekonomi

Bursa, Eskişehir ve Konya'daki mükellefler için elektronik bildirim uygulaması

7 saat önce

Bursa, Eskişehir ve Konya'daki muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda aylık prim ve hizmet belgesi veren mükellef ya da işverenler, vergi kimlik numaraları ile kurum iş yeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla hazırlanacak bildirimlerini bir defaya mahsus...

Bursa, Eskişehir ve Konya'daki mükellefler için elektronik bildirim uygulaması, System.String[]

Bursa, Eskişehir ve Konya'daki muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda aylık prim ve hizmet belgesi veren mükellef ya da işverenler, vergi kimlik numaraları ile kurum iş yeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla hazırlanacak bildirimlerini bir defaya mahsus elektronik ortamda gönderecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Vergi kanunlarına göre, muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere/işverenlere vergi kimlik numaraları ile kurum iş yeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla hazırlanacak bildirimlerinin bir defaya mahsus elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu getirilmiş, bunun için de illere geçiş süreci verilmişti.

Kırşehir'deki mükellefler/işverenler için 1 Haziran 2017, Amasya, Bartın ve Çankırı'daki mükellefler/işverenler için 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlamış olan uygulamaya diğer iller için de devam edilecek.

Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerindeki mükellefler/işverenler için de uygulamaya geçiş dönemi 1 Ocak 2020 olarak belirlendi.

Söz konusu mükellefler ya da işverenlerce Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecek.

Eskişehir, Konya, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:54 Kaynak: AA
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