Bursa Evden Çaldıkları Eşyaları Kamyonete Yüklerken Yakalandılar
41 dakika önce
Evden çaldıkları eşyaları kamyonete yüklerken yakalandılarBursa'da 4 hırsızlık şüphelisi, girdikleri evden çaldıkları eşyaları kamyonete yüklerken suçüstü yakalandı.
Evden çaldıkları eşyaları kamyonete yüklerken yakalandılar Bursa
'da 4 hırsızlık şüphelisi, girdikleri evden çaldıkları eşyaları kamyonete yüklerken suçüstü yakalandı.
Olay saat 05.00 sıralarında merkez Nilüfer
İlçesi Görükle Dumlupınar
Mahallesi'nde meydana geldi. Üçoluk Caddesi'nde bulunan S.B.'ye ait daireden çıkarılan ev eşyalarının bir kamyonete yüklendiğini gören bina sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler olay yerine geldiğinde 16 ANH 56 plakalı kamyonete ev eşyalarının yüklendiğini belirleyerek hırsızlara suçüstü yaptı. Ekiplerin yaptığı incelemede kamyonete çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, yatak, gardırop, kanepe yüklendiğini tespit etti. Görükle Polis
Merkezi'ne götürülen şüpheliler Ö.T, E.O, S.A ve S.Ü'nün 'uyuşturucu ticareti' ve 'hırsızlık' suçlarından çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Buradaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:37 Kaynak: DHA
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