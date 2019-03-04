Bursa Evi Yanan Kadın Sinir Krizi Geçirdi
1 saat önce
Evi yanan kadın sinir krizi geçirdiBursa'da tek katlı bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, sinir krizi geçiren ev sahibi Pınar Çelen (36) hastaneye kaldırıldı.
Evi yanan kadın sinir krizi geçirdi Bursa
'da tek katlı bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, sinir krizi geçiren ev sahibi Pınar
Çelen (36) hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi
ilçesi Hüdevandigar Mahallesi Hatim Sokak'ta meydana geldi. Annesi ile beraber yaşayan Pınar Çelen'e ait tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden Çelen ve annesi dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Evinin tamemen yandığını gören Pınar Çelen, sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen mahalle sakinleri ise yangını meraklı gözlerle izledi. Polis
ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini bulmak için soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:25 Kaynak: DHA
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