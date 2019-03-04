Son Dakika Haberleri: Bursa Evi Yanan Kadın Sinir Krizi Geçirdi

Bursa Evi Yanan Kadın Sinir Krizi Geçirdi

1 saat önce

Evi yanan kadın sinir krizi geçirdiBursa'da tek katlı bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, sinir krizi geçiren ev sahibi Pınar Çelen (36) hastaneye kaldırıldı.

Evi yanan kadın sinir krizi geçirdi

Bursa'da tek katlı bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, sinir krizi geçiren ev sahibi Pınar Çelen (36) hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hüdevandigar Mahallesi Hatim Sokak'ta meydana geldi. Annesi ile beraber yaşayan Pınar Çelen'e ait tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden Çelen ve annesi dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Evinin tamemen yandığını gören Pınar Çelen, sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen mahalle sakinleri ise yangını meraklı gözlerle izledi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini bulmak için soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:25 Kaynak: DHA

İtfaiye, Bursa, Pınar, Güncel
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