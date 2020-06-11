BURSA Evinde uyuşturucu üretimi için sera kuran şüpheli yakalandı - Son Dakika

Evinde uyuşturucu üretimi için sera kuran şüpheli yakalandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kök Hint keneviri ve kenevir yetiştirmek için hazırlanmış özel düzenekler ele geçirildi. A.E. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde uyuşturucu üretimi için özel çadırlar kurduğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri yakalamak için yaptığı çalışmalarda A.E.'nin uyuşturucu madde üretip, ticaretini yaptığını belirledi. Yapılan takibin ardından harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde şüphelinin belirlenen adresteki evine operasyon düzenledi. Operasyonda A.E. gözaltına alınırken, şüphelinin evinde ve üst aramasında 30 kök Hint keneviri, 50 gram kurutulmuş esrar, kenevir yetiştirmek için hazırlanmış özel düzenekler, cihazlar ve farklı türde kimyasal maddeler ele geçirildi. Şüphelinin evinde uyuşturucu üretimi yapmak için özel çadır kurduğu görüldü.

Operasyonun ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.E., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.