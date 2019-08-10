Son Dakika Haberleri: BURSA EVİNE EKMEK GÖTÜRÜRKEN MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI ÖZLEM, TOPRAĞA VERİLDİ
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BURSA EVİNE EKMEK GÖTÜRÜRKEN MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI ÖZLEM, TOPRAĞA VERİLDİ

36 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, marketten ekmek alıp evine dönerken servis minibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren Özlem Üçer (30), toprağa verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, marketten ekmek alıp evine dönerken servis minibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren Özlem Üçer (30), toprağa verildi. Sürücü Necai Aynıgül (56) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaza, dün sabah saatlerinde, İnegöl ilçesi Karanfil Caddesi'nde meydana geldi. Necati Aynıgül yönetimindeki 16 KAE 85 plakalı işçi servis minibüsü, marketten ekmek alıp evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Özlem Üçer'e çarptı. Kazada, ağır yaralanan Üçer, ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özlem Üçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Bugün yakınları tarafından hastane morgundan alınan Özlem Üçer'in cenazesi, Merkez Camii'ne getirildi. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Üçer'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Gözaltındaki sürücü Necai Aynıgül'ün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
İnegöl, Sabah, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:56 Kaynak: DHA
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