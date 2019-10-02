Son Dakika Haberleri: Bursa evine sipariş getirmeyen dönerci dükkanını bastı
Son Dakika Güncel Haber

Bursa evine sipariş getirmeyen dönerci dükkanını bastı

36 dakika önce

Evine sipariş getirmeyen dönerci dükkanını bastıBursa'da evine döner sipariş eden Levent B., işyerinin, uzaklık sebebiyle siparişinin gönderilemeyeceğini söylemesi üzerine dönerci dükkanına gelerek balta ile camları kırıp çalışanları darp etti.

Evine sipariş getirmeyen dönerci dükkanını bastı

Bursa'da evine döner sipariş eden Levent B., işyerinin, uzaklık sebebiyle siparişinin gönderilemeyeceğini söylemesi üzerine dönerci dükkanına gelerek balta ile camları kırıp çalışanları darp etti. Olay anı işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesinde meydana geldi. 'Gözlüklü' takma ismiyle bilinen Levent B., evinin 10 kilometre uzaklığından bulunan bir dönerciden sipariş verdi. Dükkan sahibinin evin çok uzak olduğunu ve siparişi getiremeyeceklerini belirtmesi üzerine sinirlenen Levent B., elinde balta ile dükkana gelerek önce dükkanın camlarını kırdı. Ardından dükkana giren Levent B., çalışanları darp etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken dükkanın camlarını kıran Levent B.?yi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan Levent B.?nin işyerinin camlarını kırıp çalışanları darp ettiği anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa evine sipariş getirmeyen dönerci dükkanını bastı

Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Sokak köpeği yüzünden çıkan tartışmada kan aktı
Gözü dönmüş kişi, eline geçirdiği baltayla iş yerini bastı Bilal Erdoğan, Türk Sanat Müziği eserini seslendirdi Donald Trump, hakkındaki görevden alma soruşturmasının darbe olduğunu söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 11:51:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa evine sipariş getirmeyen dönerci dükkanını bastı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]