BURSA Evinin balkonunda ölü bulundu, maganda kurbanı çıktı

Evinin balkonunda ölü bulundu, maganda kurbanı çıktıBursa'nın İznik ilçesinde evinin balkonunda ölü bulunan ayakkabı boyacısı İlkin Demir'in (51) maganda kurşunuyla hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Demir'in, komşularıyla tartışıp havaya rastgele ateş açan Ercan Ata'nın silahından çıkan saçmalarla yaşamını yitirdiği belirlendi.'İznik ilçesi Selçuk Mahallesi'nde dün, yalnız yaşayan İlkin Demir'i evinin balkonunda hareketsiz yattığını gören komşuları, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, ayakkabı boyacılığı yapan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan ilk incelemede Demir'in göğsünde ve boynunda saçma yaraları tespit edildi.Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki geçmiş ihbarları değerlendirip, mahalle sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Araştırmada, olay günü İlkin Demir'e ait eve 50 metre uzaklıktaki bir sokakta Ercan Atar'ın (40) pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açtığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan Ercan Atar, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ercan Atar'ın ateş açtığı silaha da el konuldu. Yapılan incelemede, İlkin Demir'in vücudundan çıkarılan saçmaların, Atar'ın silahından çıktığı saptandı.Ercan Atar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ercan Atar, "Olay günü mahallemizde bulunan komşularım ile tartıştık. Ben de sinirlenerek evimden getirdiğim pompalı tüfek ile havaya ateş açtım. Daha sonra eve girdim. Birini vurduğumu bilseydim, gelir kendim teslim olurdum" dedi. Ercan Ata, tutuklanarak cezaevine gönderildi.GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:------------Evden detaylar-Cesedin çıkartılması-Polis ve saglık ekiplerinden görünülerKamera: Mehmet BULDU/BURSA,(DHA)(Tür: Yurt)