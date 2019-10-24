Son Dakika Haberleri: Bursa evinin önünde silahlı saldırıda yaralandı
Son Dakika Güncel Bursa evinin önünde silahlı saldırıda yaralandı

Bursa evinin önünde silahlı saldırıda yaralandı

51 dakika önce

Evinin önünde silahlı saldırıda yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde Hakkı U. (32), evinin önünde yanına yaklaşan otomobilden açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

Evinin önünde silahlı saldırıda yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Hakkı U. (32), evinin önünde yanına yaklaşan otomobilden açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

Olay gece geç saatlerde İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Mesudiye Sokakta meydana geldi. Hakkı U., evine yaklaştığı sırada arkasından gelen atomobilde bulunan kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Hakkı U., bacağına isabet eden kurşunla yere düşerken, saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde kalan Hakkı U.'nun yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Hakkı U., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakkı U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis, saldırının gerçekleştiği otomobilin plakasını belirlemek ve şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa evinin önünde silahlı saldırıda yaralandı

Mesudiye, İnegöl, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:21 Kaynak: DHA
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