BURSA Evlendikten bir gün sonra traktör kazasında öldü - Son Dakika

Evlendikten bir gün sonra traktör kazasında öldü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Ekrem Cantekin'in (30) kontrolünü kaybettiği saman yüklü traktör devrildi. Traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Cantekin'in, dün evlendiği öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde kırsal Ebeköylü Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Ekrem Cantekin'in direksiyon kontrolünü kaybettiği saman yüklü traktör devrildi. Cantekin, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cantekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cantekin'in cansız bedeni Yenişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DÜN EVLENMİŞ

Kazada hayatını Kaybeden Ekrem Cantekin'in, Nur Nisan Cantekin (27) ile dün evlendiği öğrenildi. Ayrıca Ekrem Cantekin'in 26 Temmuz'da Nisa Cantekin'e evlenme teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı.