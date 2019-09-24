Son Dakika Haberleri: Bursa Fashion Week'ten renkli 'merhaba'
Son Dakika Magazin Haber

Bursa Fashion Week'ten renkli 'merhaba'

1 saat önce

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bursa Fashion Week, Çelik Palas Hotel'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen yemek daveti ile başladı.

Bursa Fashion Week'ten renkli 'merhaba', System.String[]

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bursa Fashion Week, Çelik Palas Hotel'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen yemek daveti ile başladı.


Çelik Palas Hotel; moda dünyasına yeni bir soluk getirmek için yola çıkan Bursa Fashion Week'in gala yemeği ve konaklama sponsorluğunu üstlendi. Bursalı tiyatrocu Neriman Uğur, işletmeci Engin Yürük, tekstilci Ali Sayın, eski Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü yöneticisi Turgay Kıran gibi jüri üyesi isimlerle dikkat çeken Fashion Week 2019 gala yemeğinde keyifli dakikalar yaşandı. Moda dizayncısı Yaşariye Doğan'ın açılış konuşmasının ardından, tarih boyunca Çelik Palas Hotel'de konaklamış tüm jüri üyeleri hatıralarını paylaştı. Moda tasarımcısı Muzaffer Çuha, Çelik Palas Hotel'de Zeki Müren ile konakladığını, burada çok güzel hatıraları olduğunu dile getirirken, misafirlere duygulu anlar yaşattı. Çelik Palas Hotel Satış ve Pazarlama Müdürü Sevil Aydın'ın otelin tarihi üzerine bir konuşma yapmasının ardından misafirler Atatürk Palas suitlerini gezdi. - BURSA

Palas, Bursa, Moda, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Leopar desenli bornozuyla paylaşım yapan Yılmaz Morgül, göğüsleriyle olay oldu
İrem Derici, köpükler içinde verdiği küvet pozuyla sosyal medyaya damga vurdu 11 yıldır aşk yaşayan oyuncu çift İnci Türkay ve Atilla Saral, Londra'da evlendi Tescilli güzel Aslı Melisa Uzun, bacağını elektrik direğine yaslayarak poz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 18:00:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Fashion Week'ten renkli 'merhaba'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]