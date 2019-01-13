Bursa Festivalde Dağıtılan 2 Ton Ekmek Arası Hamsi Dakikalar İçinde Tükendi
32 dakika önce
Festivalde dağıtılan 2 ton ekmek arası hamsi dakikalar içinde tükendiBURSA'nın Gürsu ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Hamsi ve Yöresel Ürünler Festivali' kapsamında, Trabzon yöresine ait pek çok ürün katılımcıların beğenisine sunuldu.
Festivalde dağıtılan 2 ton ekmek arası hamsi dakikalar içinde tükendi
BURSA'nın Gürsu
ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Hamsi ve Yöresel Ürünler Festivali' kapsamında, Trabzon
yöresine ait pek çok ürün katılımcıların beğenisine sunuldu. Yoğun katılıma sahne olan organizasyonda 2 ton hamsi dakikalar içinde tükendi. Bursa
'nın Gürsu ilçesinde düzenlenen 'Hamsi ve Yöresel Ürünler Festivali' kapsamında Trabzon'un pek çok yöresel ürünü Bursalıların beğenisine sunuldu. Gürsu Belediyesi ile Gürsu Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte ızgara yapılan 2 ton hamsi vatandaşa ücretsiz dağıtıldı. Festival kapsamında, Gürsu Kent Meydanı'nda kurulan stantlarda yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışı da yapıldı. Kemençe ve yöresel sanatçıların da eşlik ettiği organizasyon vatandaştan tam not aldı.
'BU TÜR ETKİNLİKLER KÜLTÜRÜMÜZ AÇISINDAN ÖNEMLİ
Festivalde bir konuşma yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık
, Gürsu'nun çok farklı coğrafyalardan insanı ağırladığını ve bunlar içerisinde de çok sayıda Trabzonlunun olduğunu ifade ederek, 'Bizi biz yapan tüm değerlerimizle, bütün olmamızı pekiştirecek böyle güzelliklere ihtiyacımız var. İlçemizdeki Trabzonluların kendi kültürlerini tanıttıkları festival, ilçemizin kültürel zenginliklerinin güzel örneklerinden biri oldu. İlçe halkımızı, renkli kültürel zenginliklerimizi paylaşabilecekleri böyle güzel etkinliklerde buluşturmak bizleri mutlu ediyor. Gürsumuz, farklı bölgelerden gelen vatandaşlarımızın, birlik ruhuyla huzur içinde yaşadığı, bir kent. Bu tür organizasyonlar da bizi kültürümüze sıkıça bağlaması açısından önemli. İlçemizde yaşayan hemşerilerimizin yöresel zenginliklerini tanıtacağı böyle güzel etkinliklerin gerçekleştirilmesi için Belediye olarak desteklerimiz sürecek' dedi. Gürsu Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nizam Başkan da desteklerinden dolayı Başkan Işık'a teşekkür edip, plaket sundu..
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:38 Kaynak: DHA
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