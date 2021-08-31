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Bursa Festivali, Ebru Gündeş'in muhteşem konseriyle final yaptı - Son Dakika

Bursa Festivali, Ebru Gündeş'in muhteşem konseriyle final yaptı

31.08.2021 10:08

Bursa Festivali, Ebru Gündeş'in muhteşem konseriyle final yaptı Uluslararası Bursa Festivali Ebru Gündeş'in 30 Ağustos Zafer Bayramı özel konseriyle muhteşem bir finale imza attı Bu yıl 59.su gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Festivali, Ebru Gündeş'in muhteşem konseriyle final yaptı.

Bursa Festivali, Ebru Gündeş'in muhteşem konseriyle final yaptı

Uluslararası Bursa Festivali Ebru Gündeş'in 30 Ağustos Zafer Bayramı özel konseriyle muhteşem bir finale imza attı

BURSA - Bu yıl 59.su gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Festivali, Ebru Gündeş'in muhteşem konseriyle final yaptı. Türkiye'nin en uzun soluklu festivali unvanına sahip Uluslararası Bursa Festivali'nin 59'uncusu assolist Ebru Gündeş'in sahne aldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı özel konseriyle Bursalılara veda etti. Ünla sanatçı, konserinde 29.evlilik yıldönümünü kutlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKtaş ve eşi Sevinç Aktaş'a da sürpriz yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konser öncesi yaptığı konuşmada "Bugün 30 Ağustos Kutlu Zaferimizin 99.yılı hepimize kutlu olsun. Bu festival Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde BKSTV'nin katkılarıyla yıllardan beri gerçekleştiriliyor. Bu yıl da değerli sanayicimiz Ticaret Borsası Başkanı ve BKSTV Başkanımız Özer Matlı'nın büyük gayreti ve sponsorlarımızın destekleriyle 59.sunu gerçekleştirdik. 59 yıl öncesinden bu güne gelen festivalimizin uzun yıllar daha devam edeceğine inanıyor ve herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Gündeş'ten Başkan Aktaş'a teşekkür

Sunuculuğunu Ferhan Tülmen'in yaptığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan konserde Ebru Gündeş, en popüler parçalarını Bursalılar için seslendirdi. Beğenilen şarkısı Gönlümün Efendisi şarkısını seyircilerle birlikte söyledi. Bursa'da herkesten çok sevildiğini bildiğini hatırlatan Gündeş, seyircilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Bu gecenin mimarı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür eden Ebru Gündeş, "Bu organizasyonları düzenlemek kolay olmuyor. Asıl yük Belediye başkanımızın omuzlarında. O yüzden tekrar tekrar bu gece için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gündeş' ten Aktaş çiftine özel şarkı

Şarkılarını Bursalılarla birlikte hep bir ağızdan seslendiren sanatçı, izleyenlerin şarkılarına eşlik etmesine hayran kaldığını ve her 15 günde bir Bursa'ya gelmek istediğini söyledi.

Meşhur Bursa kebabından da yediğini anlatan Ebru Gündeş, Bursa'daki gibi bir seyirci korosu görmediğini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ve eşi Sevinç Aktaş'ı 29.evlilik yıldönümlerini kutlayan ünlü sanatçı bir şarkısını da çifte armağan etti.

Muhteşem performans

Şarkıları, dansçılarıyla birlikte yaptığı sahne performansıyla seyircileri hayran bırakan ünlü sanatçı, söylediği Alev Alev şarkısıyla mest etti.

Şarkılarıyla kimi zaman efkarlandıran kimi zaman ise coşturan Ebru Gündeş, Açıkhava'daki heyecanı hiç düşürmedi. Orkestrasındaki Bursalıları da onurlandırarak seyircilerden alkış isteyen Gündeş, konserin son bölümünde ardı ardına söylediği hareketli şarkılarıyla izleyenleri coşturdu.

Aktaş çiftine yıldönümü sürprizi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ünlü sanatçıya teşekkür ederek, BKSTV logolu Hacivat - Karagöz plaketi sundu.

Konser sonrası BKSTV çalışanları Başkan Alinur Aktaş'a evlilik yıldönümü sürprizi yaptı. BKSTV Başkanı Özer Matlı, BKSTV çalışanları ve eşi Sevinç Aktaş ile birlikte 29. Evlilik yıldönümü pastasını kesen Başkan Aktaş, "Ebru Gündeş, konserinin 29. evlilik yıl dönümüze denk gelmesi çok güzel bir sürpriz oldu. Festivalde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Bursa Festivali, Ebru Gündeş'in muhteşem konseriyle final yaptı
Bursa Festivali, Ebru Gündeş'in muhteşem konseriyle final yaptı
Bursa Festivali, Ebru Gündeş'in muhteşem konseriyle final yaptı
Bursa Festivali, Ebru Gündeş'in muhteşem konseriyle final yaptı

Ebru Gündeş, 30 Ağustos, Evlilik, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa Festivali, Ebru Gündeş'in muhteşem konseriyle final yaptı - Son Dakika


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