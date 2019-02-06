Son Dakika Haberleri: Bursa Fetö'nün 'Gaybubet Evlerine' Baskın 17 Gözaltı

Bursa Fetö'nün 'Gaybubet Evlerine' Baskın 17 Gözaltı

26 dakika önce

Fetö'nün 'Gaybubet evlerine' baskın 17 gözaltıBursa'da, FETÖPDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda içlerinde örgütün 'mahrem imamları' da bulunan 17 şüpheli gözaltına alındı.

Fetö'nün 'Gaybubet evlerine' baskın 17 gözaltı

Bursa'da, FETÖPDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda içlerinde örgütün 'mahrem imamları' da bulunan 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun sivil, 7'sinin ise farklı rütbelerde asker ve polis olduğu öğrenildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün 'gaybubet evi' olarak adlandırılan 10 hücre evine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7'si asker ve polis olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı öne sürüldü. Şüphelilerden 4'ünün farklı illerde FETÖ'nün sözde 'bölge sorumlusu' olduğu, 6'sının askeri personele, birinin ise emniyet personeline 'mahrem imamlık' yaptığı tespit edildi. Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda da kapı çerçevelerinin aralarına gizlenmiş çok sayıda telefon hattı, dijital materyaller, FETÖ elebaşına ait kitaplar ile 10 bin TL, bin 200 Avro, 4 bin 235 Dolar, çok sayıda altın ve 10 senet ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:08 Kaynak: DHA

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