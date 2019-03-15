Son Dakika Haberleri: Bursa Fetöpdy'nin Askeri Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 25 Kişi Adliyede

Bursa Fetöpdy'nin Askeri Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 25 Kişi Adliyede

2 saat önce

Bursa'da FETÖPDY soruşturması kapsamında, 19 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 25'i muvazzaf olmak üzere 50 askeri personelden 25'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da FETÖPDY soruşturması kapsamında, 19 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 25'i muvazzaf olmak üzere 50 askeri personelden 25'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İshibarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yaklaşık iki hafta önce 19 ilde eş zamanlı operasyonda 25'i muvazzaf 50 askeri personeli gözaltına almıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmada Bursa'daki büfe telefonlarını kullanarak birbiri ile sürekli iletişim halinde oldukları belirlenen şüphelilerden 25'i dün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri biten diğer 25 şüpheli de yapılan sağlık kontrollerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:49 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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