Bursa freni boşalan kamyonetin park halindeki araçlara çarpma anı kamerada - Son Dakika

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Bursa freni boşalan kamyonetin park halindeki araçlara çarpma anı kamerada
6 saat önce
BURSA Freni boşalan kamyonetin park halindeki araçlara çarpma anı kamerada.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:51 Kaynak: DHA
BURSA Freni boşalan kamyonetin park halindeki araçlara çarpma anı kamerada
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