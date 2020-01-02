Bursa freni boşalan kamyonetin park halindeki araçlara çarpma anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa freni boşalan kamyonetin park halindeki araçlara çarpma anı kamerada - Son Dakika

Bursa freni boşalan kamyonetin park halindeki araçlara çarpma anı kamerada

6 saat önce

BURSA Freni boşalan kamyonetin park halindeki araçlara çarpma anı kamerada.

BURSA Freni boşalan kamyonetin park halindeki araçlara çarpma anı kamerada

Bursa freni boşalan kamyonetin park halindeki araçlara çarpma anı kamerada

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:51 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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