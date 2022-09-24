Mustafa Mert Ayas ve Süleyman Işıklı dokuzar pideyle ikinciliği paylaştı. Timur Eyriçayır 8 pideyle üçüncü, Mehmet Düzsöz ve Savaş Gülçin ise yedişer pideyle dördüncü oldu.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte katılımcılar, en fazla pideyi yiyebilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Kaynak: AA

Merinos, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa Gastronomi Festivali'ndeki yarışmayı 11 'tahanlı pide' yiyerek kazandı - Son Dakika

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