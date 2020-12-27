Bursa Gastronomi Turizmi Derneği kuruldu - Son Dakika

Bursa'nın gastronomi sektöründe yer alan önemli isimlerini bir araya getiren Bursa Gastronomi Turizmi Derneği (Bursa GTD) kuruldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Bursa Gastronomi Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Ramazan Başan, Osmanlı'nın temellerinin atıldığı ve yıllarca devletin başkentliğini üstlenen Bursa'nın yalnızca tarihiyle değil gastronomisiyle de adından söz ettirerek gastronomi şehri olmayı fazlasıyla hak ettiğini belirtti.

Başan, gastronomi sektörünün önemli isimleriyle Bursa Gastronomi Turizmi Derneğini kurduklarını aktararak, "Bursa'nın Unesco'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Gastronomi Şehirleri listesine girmesini hedeflediğimiz global vizyonumuzun gerçekleştirmesinde önemli bir adımı atmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Bir şehrin gastronomi şehri olabilmesi için öne çıkan en az 9 lezzeti ve özelliğinin olması gerektiğini, Bursa'nın "Bursa döner kebabı" diye bilinen lezzetin 1867 yılından bu yana var olduğunu ifade eden Başan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun yanında cantık, tahinli pide, Kayhan pideli köftesi, İnegöl köftesi, kestane şekeri, Kemalpaşa tatlısı, Gemlik zeytini, Boşnak böreği, Hasanağa enginarı, Gürsu armudu, Bursa şeftalisi, Karacabey soğanı, Kemalpaşa domatesi, ahududu ve böğürtleni ile Bursa siyah inciri, kirazı, Gedelek turşusu, kaynak suları, maden suları, gazozu, Bursa bıçağı, teleferiği, longoz ormanı, Uludağ'ı ile tarihi mekanları, doğal güzellikleriyle birlikte Bursa gastronomi şehri' ve marka şehri olmayı hak ediyor."