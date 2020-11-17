Bursa Gazeteciler Cemiyetinden AA muhabirine ödül - Son Dakika

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından her yıl düzenlenen "Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması"nda, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğünde görevli muhabir Sergen Sezgin, ödüle layık görüldü.

BGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmanın jüri üyeliğini Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi Mustafa Arslan, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Sekreteri Ergun Ata, Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı, emekli öğretim üyesi gazeteci Oğuzhan Kavaklı, Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Sefa Özdemir ve gazeteci yazar Hacı Tonak yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet ortamında toplanan jüri üyeleri, 121 eseri değerlendirerek 13 başarı ve 14 mansiyon ödülü verdi.

Yarışmada AA muhabiri Sergen Sezgin, "Özgürlüğe çırpamayan kanatlar" ile fotoğraf dalında başarı ödülüne layık görüldü.

Ödül kazanan diğer basın mensupları ise şöyle:

Haber

Başarı: Derya Demir Pınar (Olay Gazetesi)

Mansiyon: Cihan Kayalı (Şehir Gazetesi)

Mansiyon: Gülname Paça (Bursadabugün)

Köşe yazısı

Başarı: Lale Akasoy (Yeni Dönem Gazetesi)

Mansiyon: İlhami Yıldız (Bursa Hakimiyet Gazetesi)

Mansiyon: Nurullah Nuri Yavuz (Yeni Dönem Gazetesi)

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Başarı: Fatih Akkuş (Kent Gazetesi)

- Spor köşe yazısı

Başarı: Engin Aksöz (Yeni Dönem)

Mansiyon: Tolgay Ataokay (Bursaport)

- Ekonomi haberi

Başarı: Serhat Tezcan (Hürriyet Bursa)

Mansiyon: Birgül Telli Uysal (Bursa Hakimiyet Gazetesi)

- Röportaj, araştırma inceleme

Başarı: Elif Didem Danacıoğlu (Ekohaber)

Mansiyon: Murat Günay (Olay Bursa'da Yaşam eki)

- Fotoğraf

Mansiyon: Alper Tüydeş (İhlas Haber Ajansı)

- Magazin, mizanpaj

Başarı: Gökhan Şenyavaş (Olay Çekirge)

Mansiyon: Funda Baş (Bursa Hayat)

Genel mizanpaj

Başarı: Coşkun Çakır (Bursa Hakimiyet)

Mansiyon: Ezgi Özdaş (Kent Gazetesi)

Spor mizanpaj

Başarı: Mesud Namlıkaya (Bursa Hayat)

Mansiyon: Cem Kayır (Olay Gazetesi)

TV genel haber

Başarı: Halil Ataş (İhlas Haber Ajansı)

Mansiyon: Seray Saygılıoğlu (AS TV)

TV program

Başarı: Mehmet Ali Ekmekçi ve Serkan Yetişmişoğlu (Bursadabugün TV)

Mansiyon: Dilek İlhan (LINE TV)

TV görüntü

Başarı: Alper Tüydeş (İhlas Haber Ajansı)

Mansiyon: Fatih Çapkın (İhlas Haber Ajansı)