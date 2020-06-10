BURSA Gece kulübü sahibinin cinayetinde sanıklar suçu birbirine attı - Son Dakika

BURSA Gece kulübü sahibinin cinayetinde sanıklar suçu birbirine attı

Gece kulübü sahibinin cinayetinde sanıklar suçu birbirine attıBursa'da gece kulübü sahibi Zeynel Demir'i (55), iş yerinin önünde öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Azerbaycan uyruklu Hasan Muzafarov (22) ile cinayeti azmettirdiği öne sürülen İbrahim Yıldırım'ın (31) yargılanmasına başlandı.

Gece kulübü sahibinin cinayetinde sanıklar suçu birbirine attı

Bursa'da gece kulübü sahibi Zeynel Demir'i (55), iş yerinin önünde öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Azerbaycan uyruklu Hasan Muzafarov (22) ile cinayeti azmettirdiği öne sürülen İbrahim Yıldırım'ın (31) yargılanmasına başlandı. Muzafarov'un saldırıyı gerçekleştirmesini söylediğini öne sürdüğü Yıldırım, 'Olaydan haberim yok. Polise yardımcı oldum' dedi.

Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl ekim ayında bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Gece kulübünün sahibi Zeynel Demir, iş yerine gireceği sırada, silahlı saldırıya uğradı. 3 kurşun isabet eden Zeynel Demir, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı. Polisin araştırması sonucu yakalanan Hasan Muzafarov ile İbrahim Yıldırım, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine koyuldu.

'OLAYLA İLGİM YOK, HASAN'I BEN YAKALATTIM'

Haklarında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Hasan Muzafarov ve İbrahim Yıldırım'ın yargılanmasına başlandı. İlk duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS ile katıldı. Taraf avukatları ile öldürülen Zeynel Demir'in çocukları duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunmaları alınan sanıklardan saldırının azmettiricisi olduğu öne sürülen İbrahim Yıldırım, olaydan haberi olmadığını öne sürerek, 'Olay günü araba alacaktım. Araba konusunda yardımcı olması için saat 16.00 sıralarında Bilal Aksoy'la görüştüm. Setbaşı'ndan Bilal'i aldığımda yanında Hasan vardı. Hasan ile fazla görüşmem yoktu. Hasan, Elmasbahçeler Mahallesi'ne geldiğimizde arabadan indi. Bilal'i de benzinlikte bıraktım. Daha sonra saat 19.00 sıralarında yeniden arabayı olay yerine yakın yerde bulunan derneğe bırakmaya gittim. Polisin sokağı çevirdiğini gördüm. Zeynel Demir'in öldüğünü öğrendim. Gece saat 22.00 sıralarında polis beni aradı. Polisin gösterdiği fotoğraf Hasan'a aitti. Hasan'ı çağırdım, polis yakaladı. Olayla ilgim yok. Cihan ile Zeynel Demir aramızda husumet yok. Birbirimize 'dayıoğlu' diye hitap ederiz. Hasan ile bu işi yapması konusunda görüşme yapmadım. Adli kontrol şartları altında tahliyemi istiyorum? dedi.

'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU'

Türkiye'de 7 yıl önce geldiğini anlatan Hasan Muzafarov ise, 'İbrahim Yıldırım'ı dört yıldır tanırım. Ağabey-kardeş gibiyiz. Setbaşı'nda bekar evinde yaşıyorum. Olay günü, İbrahim mi beni aradı, ben mi onu aradım bilmiyorum. Arabasıyla gelip, beni aldı. Arabada kimse yoktu. Dolaşırken Bilal'i görüp, arabaya aldık. Beni terminale götürmelerini istedim. Malatya'ya gidecektim. Bilal arabadan indi. İbrahim bana, Zeynel Demir ile husumetli olduğunu söyledi. Bende silah olduğunu biliyordu. 'Zeynel'i bacağından yarala' dedi. Olayın meydana geldiği yerin üst sokağında indim. Zeynel Demir, mekanın önünde duruyordu. Yanına doğru yürüdüm ve silahı çıkarıp, yere doğru 4 el ateş ettim. Yere düştüğünü görünce, kaçtım. Haberlerde belinden vurulduğunu duydum. Öldürme kastıyla hareket etmedim' şeklinde konuştu.

'AGABEYİM, ÖLÜM TEHDİDİ ALIYORDU'

Duruşmada, şikayetçi olarak yer alan öldürülen Zeynel Demir'in ağabeyi Ramazan Demir ise, kardeşinin ölüm tehdidi aldığını, ancak tehdit edenlerin isimlerini bilmediğini söyleyerek, 'Sanık İbrahim, yeğenimiz Cihan ile ortaktı. Silahı Hasan'a, Bilal ve İbrahim vermiştir. Araba alma olayı doğru değildir. Sanıklardan şikayetçiyim' dedi. Zeynel Demir'in oğulları da şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

BURSA Gece kulübü sahibinin cinayetinde sanıklar suçu birbirine attı

İbrahim Yıldırım, Zeynel Demir, Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 12:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA Gece kulübü sahibinin cinayetinde sanıklar suçu birbirine attı - Son Dakika

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