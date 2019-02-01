Bursa, geleceğin otomobillerine altyapı hazırlıyor
1 saat önce
Bursa, önümüzdeki yıllarda otomotivde yaşanması beklenen dönüşüme hazırlanıyor.
Bursa
, önümüzdeki yıllarda otomotivde yaşanması beklenen dönüşüme hazırlanıyor. Ana ve büyük ana yan sanayilerin yeni nesil malzemeler, elektrikli araçlar, otomasyon, robot yatırımları endüstrinin tamamına dalga dalga yayılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:13
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