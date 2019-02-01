Son Dakika Haberleri: Bursa, geleceğin otomobillerine altyapı hazırlıyor

Bursa, geleceğin otomobillerine altyapı hazırlıyor

1 saat önce

Bursa, önümüzdeki yıllarda otomotivde yaşanması beklenen dönüşüme hazırlanıyor.

Bursa, geleceğin otomobillerine altyapı hazırlıyor, System.String[]
Bursa, önümüzdeki yıllarda otomotivde yaşanması beklenen dönüşüme hazırlanıyor. Ana ve büyük ana yan sanayilerin yeni nesil malzemeler, elektrikli araçlar, otomasyon, robot yatırımları endüstrinin tamamına dalga dalga yayılıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:13 

Bursa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uludağ'da Eksi 15 Derecedeki Festivale Binlerce Kişi Katıldı Laf Attıkları Genç Kızı ve Sevgilisini Öldüresiye Döven Saldırganlar Serbest Bırakıldı

Bel Ağrısını Dindirmek İçin 700 Yıl Önceki Tedaviyi Uyguladı, İşe Yaradığını Görünce Patentini Aldı Bursa'da Genç Çifti Hastanelik Eden Saldırganlar, Tekrar Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 07:28:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa, geleceğin otomobillerine altyapı hazırlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]