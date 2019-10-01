“Bursa, geleneğiyle geleceğe hazırlanıyor”
24 dakika önce
Marmara Uluslararası Kent Forumu'nda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gelişen teknoloji ile birlikte şehir çözümlerine olan yaklaşımların da değiştiğini ifade ederek, Bursa'da sürdürülen çalışmalara değindi.
Marmara Uluslararası Kent Forumu'nda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gelişen teknoloji ile birlikte şehir çözümlerine olan yaklaşımların da değiştiğini ifade ederek, Bursa'da sürdürülen çalışmalara değindi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:01
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