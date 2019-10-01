“Bursa, geleneğiyle geleceğe hazırlanıyor”

Marmara Uluslararası Kent Forumu'nda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gelişen teknoloji ile birlikte şehir çözümlerine olan yaklaşımların da değiştiğini ifade ederek, Bursa'da sürdürülen çalışmalara değindi.