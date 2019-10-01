Son Dakika Haberleri: “Bursa, geleneğiyle geleceğe hazırlanıyor”
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“Bursa, geleneğiyle geleceğe hazırlanıyor”

24 dakika önce

Marmara Uluslararası Kent Forumu'nda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gelişen teknoloji ile birlikte şehir çözümlerine olan yaklaşımların da değiştiğini ifade ederek, Bursa'da sürdürülen çalışmalara değindi.

“Bursa, geleneğiyle geleceğe hazırlanıyor”, System.String[]

Marmara Uluslararası Kent Forumu'nda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gelişen teknoloji ile birlikte şehir çözümlerine olan yaklaşımların da değiştiğini ifade ederek, Bursa'da sürdürülen çalışmalara değindi.

Alinur Aktaş, Marmara, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:01 
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