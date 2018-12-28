Son Dakika Haberleri: Bursa Geliştirdiği Aparat ile Bağış Kutularındaki Paraları Çalarken Yakalandı

Bursa Geliştirdiği Aparat ile Bağış Kutularındaki Paraları Çalarken Yakalandı

1 saat önce

Bursa'da geliştirdiği bir aparat ile camilerdeki yardım kutularının içerisindeki paraları çalan şüpheli, başka bir camide aynı yöntemle hırsızlık yaptığı sırada yakalandı.

Bursa Geliştirdiği Aparat ile Bağış Kutularındaki Paraları Çalarken Yakalandı, System.String[]
Bursa'da geliştirdiği bir aparat ile camilerdeki yardım kutularının içerisindeki paraları çalan şüpheli, başka bir camide aynı yöntemle hırsızlık yaptığı sırada yakalandı. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir çok camide, geliştirdiği özel bir aparat ile yardım kutularının içerisindeki paraları çalan 54 yaşındaki A.K., caminin güvenlik görevlisi tarafından yakalandı. Güvenlik görevlisi tarafındn polise teslim edilen A.K.'nın çok sayıda camide bu yöntemle hırsızlık yaptığı öğrenildi. A.K.'nin vida toplama aparatını geliştirip, yardım ve bağış kutularının içerisinde sokup, rahatlıkta paraları alabildiği aparata ise polis ekipleri bile şaşırdı. A.K.'nın paraları çalma anı güvenlik kameralarınada yansıdı. Polis tarafından gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:20 Kaynak: DHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa
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