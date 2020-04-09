BURSA Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne 30 metrelik gönder dikildi - Son Dakika

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne 30 metrelik gönder dikildi

BURSA'nın Gemlik İlçesi'nde Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıldönümü nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne 30 metrelik gönder dikildi.

Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde iş insanı Zeki Saral tarafından Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıldönümü nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne 30 metrelik gönder yaptırdı. Gemlik'in en büyük bayrak direği olma özelliğini de taşıyan göndere ilk bayrak çekme, Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce ve Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirildi. Okunan İstiklal Marşı'nın ardından göndere çekilen bayrak da, Gemlik'in hemen her noktasından görülüyor.