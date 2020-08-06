BURSA Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, ilçe esnafını denetledi - Son Dakika

Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, ilçe esnafını denetledi

Bursa'da Gemlik ilçesi Kaymakamı Hasan Göç, ilçe esnafını tek tek dolaşarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan tedbirleri denetleyerek, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Salgına karşı alınan tedbirleri yerinde kontrol eden Kaymakam Göç, işletme sahiplerine tedbirlerin önemini hatırlatarak, maske takan kişi oranının fazla olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaymakam Göç, esnaf ve vatandaşlara da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri hatırlatarak kurallara uymaları noktasında bir takım uyarılarda bulundu.