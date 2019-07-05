BURSA Gemlik Körfezi'nden yüzlerce alkol şişesi çıktı

Gemlik Körfezi'nden yüzlerce alkol şişesi çıktıBursa'nın Gemlik ilçesinde başlatılan körfez temizliği sonrası denizin dibinden çıkanlar yine şaşırtmadı. Denizin dibinden özellikle alkol şişelerinin çıkması dikkat çekti.Bursa'nın Gemlik ilçesinde körfez temizliğinde denizin dibinden çıkan çöpler herkesi hayrete düşürdü. Deniz dibi temizliğinin henüz ilk gününde denizin dibinden özellikle alkol şişelerinin çıkması büyük şaşkınlık yarattı. Geçtiğimiz hafta seçilen Gemlik Kent Konseyi yeni yönetimi görevi teslim almadan önce, Balıkçılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliği ile Gemlik'te düğmeye basarak deniz temizliği projesine başladı. Gemlik Körfezi Temizleme Projesi kapsamında yapılan temizlik çalışmalarında denizin dibinden yüzlerce alkol şişesi çıkartıldı. Çıkarılan çöpler temizleme teknesine çıkarılırken, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya da çalışmaları yakından takip etti.DAHA YAŞANIR BİR DÜNYA İÇİN MÜCADELE ETMEMİZ GEREKTemizlik sonrası açıklamalarda bulunan Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, 'Çevrenin korunması adına gereken bilincin sağlanması gerekiyor. Çocuklarımızdan başlayarak herkesin bu dünyaya sahip çıkmasını sağlamalıyız. Daha yaşanır bir hale gelmesi için mücadele etmemiz gerekiyor. Biz bugün konseyimizin de yönetim kurulu üyesi olan Gemlik Balıkçılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cafer Çelikbilek önderliğinde Gemlik körfezinin kıyı kesiminde bir temizlik hareketi başlattık. Daha ilk günden çıkanlar bizi hayretler içerisinde bıraktı.ö dedi.