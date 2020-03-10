BURSA Gemlik'te otobüslerde koronavirüse karşı ilaçlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel BURSA Gemlik'te otobüslerde koronavirüse karşı ilaçlama - Son Dakika

BURSA Gemlik'te otobüslerde koronavirüse karşı ilaçlama

6 saat önce

Gemlik'te otobüslerde koronavirüse karşı ilaçlamaBURSA'nın Gemlik ilçesinde, Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifi'nce, Gemlik- Bursa arası ve Gemlik Şehir İçi servisi yapan otobüsler koronavirüse karşı ilaçlandı.

Gemlik'te otobüslerde koronavirüse karşı ilaçlama

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifi'nce, Gemlik- Bursa arası ve Gemlik Şehir İçi servisi yapan otobüsler koronavirüse karşı ilaçlandı.

Gemlik 73 nolu Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifi, muhtemel koronavirüsüne karşı Gemlik Bursa arası ve Gemlik şehir içi otobüsleri ilaçladı. Konu ile ilgili bilgilendirme yapan Kooperatif Başkanı Ersel Dalgın, " Türkiye'de koronavirüs görüldüğüne dair herhangi bir bulgu yok. Buna rağmen, bizler halkımızın sağlığını düşünerek olası risklere karşı ilaçlama çalışmaları başlattık, farklı zamanlarda da bu çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Otobüslerin seferlerinin bitiminde ilaçlamanın devam edeceği bildirilirken, olası risklere karşı farklı önlemler alınacağının da altı çizildi.

BURSA Gemlik'te otobüslerde koronavirüse karşı ilaçlama

Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı Yunanistan, tampon bölgeye ağır otomatik silahlı askerler konuşlandırdı

Son Dakika Haberleri
02:09 SAĞLIK BAKANI KOCA, TÜRKİYE'DE İLK COVID 19 VAKASINI AÇIKLADI
02:08 Satellite 2020 kapılarını açtı
02:05 Kaldırımda tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
01:33 Denizli'de yol kenarında erkek cesedi bulundu
01:19 SAĞLIK BAKANI KOCA, TÜRKİYE'DE İLK COVID 19 VAKASINI AÇIKLADI

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 05:00:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BURSA Gemlik'te otobüslerde koronavirüse karşı ilaçlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]