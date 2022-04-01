Bursa Gemlik'teki orman yangını kontrol altında - Son Dakika
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Bursa Gemlik'teki orman yangını kontrol altında

01.04.2022 16:30
Bursa Gemlik'teki orman yangını kontrol altında

Bursa'da meydana gelen iki orman yangınından sonra Gemlik ilçesinde de yangın çıktı.

Bursa'da meydana gelen iki orman yangınından sonra Gemlik ilçesinde de yangın çıktı. Yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesi Yeniköy Mahalle girişinde alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ve Gemlik itfaiyesi yangına müdahale etti. Kısmen kontrol altına alınan yangında alevlerin zaman zaman yükseldiği görüldü. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının çöpleri yakarken çıktığı üzerine duruluyor. - BURSA

Bursa Gemlik'teki orman yangını kontrol altında

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ADIYAMAN'DA, VİLLA YANGINI ADIYAMAN'DA, VİLLA YANGINI Lüks villada korkutan yangın Lüks villada korkutan yangın

İtfaiye, Yeniköy, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa Gemlik'teki orman yangını kontrol altında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa Gemlik'teki orman yangını kontrol altında - Son Dakika
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