BURSA Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdı - Son Dakika

BURSA Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdı
16.03.2021 08:37
Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdıBURSA'da birbirlerine omuz attıklarını iddia eden iki gencin tartışması amatör bir kameraya yansıdı.
Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdı
BURSA'da birbirlerine omuz attıklarını iddia eden iki gencin tartışması amatör bir kameraya yansıdı. Vatandaşların müdahalesiyle kavga büyümeden son buldu.
Olay, akşam saatlerine merkez Yıldırım ilçesi, Arabayatağı metro istasyonu yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Barış V. isimli bir genç, kendisine yolda omuz atan bir başka gençle tartışmaya başladı. Sözlü saldırının kavgaya dönüşmesi üzerine önce kafa atan Barış V., daha sonra ismi öğrenilemeyen gence yumruk savurdu. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılarak olay yerinden uzaklaştı. İki gencin kavga anı ise anbe an kameraya yansıdı.
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