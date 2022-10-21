Bursa haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ı ve Şamil Ayrım'ı hastanede ziyaret etti - Son Dakika
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Bursa haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ı ve Şamil Ayrım'ı hastanede ziyaret etti

21.10.2022 21:47

Gelen Bursa haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçirdikten sonra bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçirdikten sonra bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçirdikten sonra bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilerek tedavisine devam edilen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı hastanede ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretler sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini ileterek hastaneden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Bursa haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti Bursa haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti Bursa haberi | Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım ambulans uçakla İstanbul'a getirildi Bursa haberi | Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

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Son Dakika Genel Bursa haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ı ve Şamil Ayrım'ı hastanede ziyaret etti - Son Dakika

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