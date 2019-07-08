Son Dakika Haberleri: Bursa genelinde elektrikler gitti, hayat durdu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bursa genelinde elektrikler gitti, hayat durdu

24 dakika önce

Bursa genelinde elektrikler gitti, hayat durdu Metro seferleri durdu ulaşım ek otobüs seferleriyle sağlanıyor BURSA - Bursa'da ana trafoda çıkan arıza sonucu elektrikler şehir genelinde kesildi.

Bursa genelinde elektrikler gitti, hayat durdu
Metro seferleri durdu ulaşım ek otobüs seferleriyle sağlanıyor BURSA - Bursa'da ana trafoda çıkan arıza sonucu elektrikler şehir genelinde kesildi. Metro seferleri durdu. Hayat durma noktasına geldi.
Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. (TEİAŞ)'ın Ovaakça Mahallesi'ndeki ana trafosu arızalandı. Trafonun arızalanması sonucu Bursa genelinde elektrikler kesildi. Metro seferleri yapılamazken ulaşım için ek otobüs seferleri başlatıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye ait, Bursa'yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana gelen arıza dolayısıyla Bursaray'da seferler durdu. Kesinti sırasında seyir halinde olan vagonlardaki yolcular sorunsuz bir şekilde tahliye edilirken, vatandaşların ulaşımda bir sorun yaşamaması nedeniyle Bursaray güzergahında ulaşım otobüslerle sağlanıyor." denildi.
Burulaş'tan da açıklama geldi
"Gerçekleşen elektrik kesintisi sebebiyle Bursaray seferlerimiz geçici süreliğine hizmet verememektedir. Yaşanan aksaklık sebebiyle özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." açıklaması yapıldı.
Bursa genelinde elektrikler gitti, hayat durdu
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:18 Kaynak: İHA
Türkiye, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da 5 liraya günübirlik tatil fırsatı Garry Rodrigues'in menajerinden Fenerbahçe'ye kötü haber Vedat Muriç: Fenerbahçe çocukluk hayalim Eski MB Başkanı Yılmaz'dan görevden alma yorumu: Kolunuzu verdiniz, vücudunuzu kaptırdınız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 22:43:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa genelinde elektrikler gitti, hayat durdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]