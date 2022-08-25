İZNİK'TE KÖY YOLU KAPANDI - Son Dakika
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İZNİK'TE KÖY YOLU KAPANDI

25.08.2022 12:01

Bursa genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İznik ilçesinin kırsal Müşküle Mahallesi'nde dere taştı, sel suları nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ulaşıma kapandı, birçok evin bodrum katlarını da su bastı.

Bursa genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İznik ilçesinin kırsal Müşküle Mahallesi'nde dere taştı, sel suları nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ulaşıma kapandı, birçok evin bodrum katlarını da su bastı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Kapanan yollar Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından açılırken olay yerine gelen ekipler de evlerdeki suları tahliye etti. Olayın ardından mahalleye gelen İznik Kaymakamı Recai Karal ile Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta incelemelerde bulunduktan sonra muhtar Atakan Yağcı'dan bilgi aldı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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Kaynak: DHA

Bursa, İznik, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZNİK'TE KÖY YOLU KAPANDI - Son Dakika

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