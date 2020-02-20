Bursa girdiği evden elektronik eşya çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa girdiği evden elektronik eşya çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa girdiği evden elektronik eşya çalan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Girdiği evden elektronik eşya çalan şüpheli tutuklandıBURSA'nın Gemlik ilçesinde, girdiği evden elektronik eşyalar ile bir miktar para çalan Ertan Turcan (27), tutuklandı.

Girdiği evden elektronik eşya çalan şüpheli tutuklandı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, girdiği evden elektronik eşyalar ile bir miktar para çalan Ertan Turcan (27), tutuklandı.

Hırsızlık olayı geçen Cumartesi günü Gemlik İlçesi Yeni Mahalle Moda Sokak'taki bir evde yaşandı. Ertan Turcan, girdiği evden bir miktar para ile elektronik eşyaları alıp, kaçtı.

İhbar üzerine araştırma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ertan Turcan'ı dün gözaltına aldı. 'Uyuşturucu ticareti' ve 'adam yaralamak' suçlarından poliste kaydı bulunduğu, 'hırsızlık' suçundan da denetimli serbestliğe tabi tutulduğu ortaya çıkan Turcan, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bursa girdiği evden elektronik eşya çalan şüpheli tutuklandı

Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:48 Kaynak: DHA
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