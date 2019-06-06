BURSA Gittiği çorbacıda taşkınlık yapan alkollü genç, gözaltına alındı
48 dakika önce
BURSA Gittiği çorbacıda taşkınlık yapan alkollü genç, gözaltına alındı(YENİDEN)(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:54 Kaynak: DHA
BURSA Gittiği çorbacıda taşkınlık yapan alkollü genç, gözaltına alındı(YENİDEN)
(Tür: Yurt)
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