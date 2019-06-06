Son Dakika Haberleri: BURSA Gittiği çorbacıda taşkınlık yapan alkollü genç, gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Haber

BURSA Gittiği çorbacıda taşkınlık yapan alkollü genç, gözaltına alındı

48 dakika önce

BURSA Gittiği çorbacıda taşkınlık yapan alkollü genç, gözaltına alındı(YENİDEN)(Tür: Yurt)

BURSA Gittiği çorbacıda taşkınlık yapan alkollü genç, gözaltına alındı(YENİDEN)
(Tür: Yurt)
BURSA Gittiği çorbacıda taşkınlık yapan alkollü genç, gözaltına alındı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:54 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım: Kürdistan mebusu da vardı Binali Yıldırım yarışacağı İstanbul seçimlerinin tarihini unuttu Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü Halk otobüsünde taciz! Kadın yolcu çığlık attı, ortalık bir anda karıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 16:42:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BURSA Gittiği çorbacıda taşkınlık yapan alkollü genç, gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]