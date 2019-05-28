Son Dakika Haberleri: BURSA GÖLETE BALIKLAMA ATLADI, BAŞINI KAYALIKLARA ÇARPARAK ÖLDÜ

BURSA GÖLETE BALIKLAMA ATLADI, BAŞINI KAYALIKLARA ÇARPARAK ÖLDÜ

5 dakika önce

Bursa'nın Kestel ilçesinde serinlemek için geldiği şelalenin altındaki gölete balıklama atlayan Suriye uyruklu Ahmet Mehdi Amuna (27), başını kayalıklara çarparak yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde serinlemek için geldiği şelalenin altındaki gölete balıklama atlayan Suriye uyruklu Ahmet Mehdi Amuna (27), başını kayalıklara çarparak yaşamını yitirdi.
Olay, Kestel'in Narlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Mehdi Amuna, arkadaşlarıyla birlikte Narlıdere Şelalesi'ne geldi. Arkadaş grubu, serinlemek için burada bulunan gölete girdi. Bu sırada şelalenin yanındaki kayalıkların üzerine çıkan Amuna, gölete balıklama atladı. Ancak Ahmet Mehdi Amuna, suyun dibindeki kayalıklara başını çarptı. Amuna'nın arkadaşları durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve AFAD ekipleri Ahmet Mehdi Amuna'yı engebeli araziden çıkardı. Sağlık ekipleri, Ahmet Mehdi Amuna'nın boynu kırılarak yaşamını yitirdiğini belirledi.
Amuna'nın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
BURSA GÖLETE BALIKLAMA ATLADI, BAŞINI KAYALIKLARA ÇARPARAK ÖLDÜ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:22 Kaynak: DHA
Narlıdere, Suriye, Kestel, Bursa, Güncel
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