Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformundan "Ayasofya" teşekkürü - Son Dakika

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformundan "Ayasofya" teşekkürü

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi kararının Danıştay tarafından iptal edilmesi ve Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesi doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ibadete açılması kararını memnuniyetle karşıladı.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi kararının Danıştay tarafından iptal edilmesi ve Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesi doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ibadete açılması kararını memnuniyetle karşıladı.

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Platformun İcra Heyeti Üyesi İbrahim Güney, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükran ve minnetlerini sunduklarını ifade etti.

Uzun yıllardır hasretle beklenen bu kararın nihayet gerçekleştiğini belirten Güney, şunları kaydetti:

"Yıllardır kapalı olan fethin sembolü Ayasofya'nın cami olarak açılmasında büyük çabaları olan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu adına şükranlarımızı sunuyoruz. Karar sadece bizleri değil tüm halkımızı ve dünyanın birçok farklı noktasında yer alan Müslüman kardeşlerimizi sevindirmiştir. Rabbimize şükürler olsun."

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Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:37 Kaynak: AA

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