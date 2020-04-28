Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformundan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek - Son Dakika

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimler tarafından hedef alınan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Platformun İcra Heyeti Üyesi İbrahim Güney, yaptığı yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı'nın İslam dininin gereğini yerine getirdiğini belirtti.

Güney, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in eşcinsellik, zina ve gayri meşru ilişkileri yasaklayan emirlerini belirten Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş dinimizin gereğini yerine getirmiştir. Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik yapılan çirkin ve haksız ithamları kınıyor, Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu olarak Diyanet İşleri Başkanımızın yanında olduğunu belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.