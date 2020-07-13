BURSA Gövdesinde ay yıldız figürü bulunan kurbanlık 'Menekşe', 9 bin 600 TL'ye satıldı - Son Dakika

BURSA Gövdesinde ay yıldız figürü bulunan kurbanlık 'Menekşe', 9 bin 600 TL'ye satıldı

Gövdesinde ay yıldız figürü bulunan kurbanlık 'Menekşe', 9 bin 600 TL'ye satıldıBURSA'da Veysel Altın, 3 yıldır çocuğu gibi baktığı, gövdesinde ay yıldız figürü bulunan 'Menekşe' isimli kurbanlık ineği, 9 bin 600 TL'ye sattı.

Gövdesinde ay yıldız figürü bulunan kurbanlık 'Menekşe', 9 bin 600 TL'ye satıldı

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BURSA'da Veysel Altın, 3 yıldır çocuğu gibi baktığı, gövdesinde ay yıldız figürü bulunan 'Menekşe' isimli kurbanlık ineği, 9 bin 600 TL'ye sattı.

Gürsu ilçesinde 26 yıldır hayvancılıkla uğraşan Veysel Altın, 2017'de hayvan pazarından gövdesinde ay yıldız figürü olan dana satın aldı. Altın, danaya 'Menekşe' ismini koydu. Gözü gibi bakan, 325 kilo ağırlığa ulaşan Menekşe'yi Altın, kurbanlık olarak 9 bin 600 TL'ye sattı. Veysel Altın, 26 yıldır bu işi yapıyorum. Ardahan, Erzurum gibi illerden kurbanlık hayvan getirerek satışını yapıyorum. Bu hayvanı yaklaşık 3 yıl önce inek pazarında gördüm. Motifi hoşuma gitti, aldım. Satmaya da kıyamadım. Ama artık büyüdü, satmak zorunda kaldım. Çocuğumuz gibi büyüttük. İsmi Menekşe. Yeni sahibine hayırlı olmasını diliyorum. 9 bin 600 liraya sattık. 325 kilo canlı ağırlığı var. Kesimini de burada yapacağız. Kıyamıyorduk ama artık büyüdü. Ben de satmak zorunda kaldım dedi.

'ALAN KİŞİ DERİSİNDEN TABAK YAPACAK'

Alan kişinin, Menekşe'nin derisindeki ay yıldız figüründen tabak yapacağını söyleyen Altın, Alan kişi de bizim gibi Türk Bayrağı sevdalısı. O da kıyamayacağını söyledi ama o şekilde deriyi değerlendireceğine dair söz verdi. O amaçla biz de sattık. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum diye konuştu.

Gürsu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA Gövdesinde ay yıldız figürü bulunan kurbanlık 'Menekşe', 9 bin 600 TL'ye satıldı - Son Dakika
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