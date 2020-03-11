BURSA Göz mercekleri kayan MS hastası kadının ameliyat olması için 110 bin TL gerekiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel BURSA Göz mercekleri kayan MS hastası kadının ameliyat olması için 110 bin TL gerekiyor - Son Dakika

BURSA Göz mercekleri kayan MS hastası kadının ameliyat olması için 110 bin TL gerekiyor

16 dakika önce

Göz mercekleri kayan MS hastası kadının ameliyat olması için 110 bin TL gerekiyorBURSA'da oturan Nesrin Sakar (61), gözlerine takılan merceklerin, MS hastalığı nedeniyle zamanla kayması sonucu görme yetisini kaybetti.

Göz mercekleri kayan MS hastası kadının ameliyat olması için 110 bin TL gerekiyor

BURSA'da oturan Nesrin Sakar (61), gözlerine takılan merceklerin, MS hastalığı nedeniyle zamanla kayması sonucu görme yetisini kaybetti. Merceklerin değişmesi için 110 bin TL'yi ihtiyacı olan Sakar, yardım bekliyor.

Multiple Skleroz (MS) hastası, 6 çocuk annesi Nesrin Sakar, 2008'de gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye gitti. Burada gözlerine mercek takılan Sakar'ın MS hastalığının zamanla ilerlemesi üzerine gözlerindeki mercekler de kaymaya başladı. Yaklaşık 3 yıl önce eşini kaybeden Nesrin Sakar'ın gözündeki merceklerin, üzüntüye bağlı olarak kayma boyutu arttı. Zaman içinde görme yetisini tamamen kaybeden Sakar, tedavi olmak için hastaneye gitti. Doktorlar, Sakar'a, yapılan tetkikler sonucunda gözündeki merceklerin değişmesi gerektiğini ve bunun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmadığını söyledi. Nesrin Sakar, iki gözüne takılacak mercekler için toplamda 110 bin TL yardım bekliyor.

'BİR HAYALET GİBİ GEZİYORUM, IŞIĞI GÖRMEK İSTİYORUM'

Oğluyla birlikte yaşayan Nesrin Sakar, evdeki ihtiyaçlarını oğlu tarafından karşılandığı için oğlunun çalışamadığını, ölen eşinin emekli maaşından gelen 1000 TL ile geçindiğini belirterek, "Ben MS hastasıyım. Hastalığım nedeniyle gözlerimde mercek kayması oldu. 2 gözümden ameliyat olmam için toplamda 110 bin TL para gerekiyor. Zaten zor geçiniyoruz nasıl öderiz" dedi.

Gözlerinin görmediği için oğluna yardım edemediğini belirten Sakar, "Her şeyimi oğlum yapıyor. Bulaşığımı çamaşırımı o yıkıyor. Şu an bir yerde çalışmıyor. Ameliyat olmam gerekiyor ama param yok. Bir hayalet gibi evde geziyorum. Kimseye bir faydam olmuyor. Ölen babamdan bana yetim maaşı olarak 1000 TL bana yatıyor. Ev kira, elektrik, su faturaları derken para kalmıyor. Kimseye bir faydam yok. Bütün gün böyle oturuyorum. Allah oğlumdan razı olsun. Zor geçiniyoruz. İstiyorum ki ameliyat olayım. Işığı görmek istiyorum. Çoktandır görmüyorum. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gittim. Gözlerimde merceklerin kaydığını ameliyat olmamı söylediler. Nasıl ameliyat olayım. Açım. Doğru düzgün geçinemezken, doktora nasıl gideyim. 1000 TL ile doktor parası mı vereyim, ilaç parası mı vereyim, yoksa evimi mi geçindireyim. Allah rızası için yardım etsinler. Hayırseverlerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

BURSA Göz mercekleri kayan MS hastası kadının ameliyat olması için 110 bin TL gerekiyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar
40 kişiyi 30 milyon TL dolandıran "Bitcoin Safiye" elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı İBB'nin israf diyerek geri iade ettiği araçları yeniden kiraladığı tutar dudak uçuklattı Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor

Son Dakika Haberleri
09:27 Deniz ve çiftlik balığını ayırt etmenin yöntemi
09:25 Serbest piyasada döviz fiyatları
09:19 KOCAELİ Depremin denizdeki izi dev vinç ile yıkılıyor
09:19 Van'da bir yılda 70 bin ton lastik geri dönüşümle üretime kazandırıldı
09:19 SAKARYA Çıraklık okulu öğrencilerinden otizmli çocuklara destek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 09:30:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BURSA Göz mercekleri kayan MS hastası kadının ameliyat olması için 110 bin TL gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]