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Bursa gülşen, bursa'da hayranlarını coşturdu

1 saat önce

BURSA Gülşen, Bursa'da hayranlarını coşturduGülşen, Bursa'da hayranlarını coşturduBursa'da sahneye çıkan şarkıcı Gülşen, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

BURSA Gülşen, Bursa'da hayranlarını coşturdu

Gülşen, Bursa'da hayranlarını coşturdu

Bursa'da sahneye çıkan şarkıcı Gülşen, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen, dün gece Bursa'da sahneye çıktı. Salonu dolduran 1200 kişiyi 'Kardan Adam' adlı şarkısıyla selamlayan Gülşen, yakın zamana damga vuran şarkılarını da seslendirdi. Performansıyla beğeni toplayan Gülşen, 'Yatcaz Kalkcaz', 'Seyre Dursun' ve 'Of Off' gibi şarkılarıyla mekanın enerjisini artırdı. Gecenin finalini ise 'Bangır Bangır' ile yapan Gülşen'in şarkılarıyla hayranları doyasıya eğlendi. 2 saat sahnede kalan Gülşen, gecenin sonunda dinleyicilerine teşekkür etti.

Bursa gülşen, bursa'da hayranlarını coşturdu

Gülşen, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:47 Kaynak: DHA
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