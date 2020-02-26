Bursa gülüşüyle müşterilerinin ilgi odağı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa gülüşüyle müşterilerinin ilgi odağı oldu - Son Dakika

Bursa gülüşüyle müşterilerinin ilgi odağı oldu

6 saat önce

Gülüşüyle müşterilerinin ilgi odağı olduBURSA'da, oto yıkamacılık yapan 'kel Serkan' lakaplı Serkan Türköz (37) gülüşüyle müşterilerin ilgisini çekiyor.

Gülüşüyle müşterilerinin ilgi odağı oldu

BURSA'da, oto yıkamacılık yapan 'kel Serkan' lakaplı Serkan Türköz (37) gülüşüyle müşterilerin ilgisini çekiyor. Türköz, "Çok gülerim. İznikliler gülüşümü çok seviyor. Hem gülüşümü, hem kafamı çok seviyorlar" dedi. İznik'te bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde çalışan Serkan Türköz, bölgedekilerin ilgisini çekiyor. Hem gülüşü hem de sıcakkanlı tavırlarıyla gelen müşterilerle uzun süre sohbet edip, bir yandan araç yıkayan Serkan Türköz'e çevredekiler 'kel Serkan' diye hitap ediyor. Çalıştığı istasyonda, iş arkadaşları tarafından da sevilen Türköz, en çok ilginç gülüşüyle dikkat çekiyor. Birçok kişi aracını yıkatmanın yanı sıra Türköz'ün gülüşünü de görmek için buraya geliyor. Serkan Türköz İznik dendiğinde akla ilk kendisinin geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İznikliler gülüşümü çok seviyor. Çok gülerim. Allah ağlatmasın. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Sizleri de çok seviyorum. İyi ki varsınız . İznik denilince herkesin aklına ben gelirim. Hem gülüşümü hem kafamı çok seviyorlar. 'Kel Serkan' dedin mi bir tek ben varım. Lakabım kel Serkan. Buraya gelen müşteriler hep benim için geliyorlar. Geldiklerinde 'Ağabey bir kere güler misin' diye ısrar ediyorlar. Bende her zaman gülüyorum" dedi.

Bursa gülüşüyle müşterilerinin ilgi odağı oldu

İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı
Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı Atakan Kayalar hakkında çirkin ifadeler kullanan Erkan Naldemirci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 19:13:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa gülüşüyle müşterilerinin ilgi odağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]